Подполковник ВСУ получил 13 лет тюрьмы за госизмену

Военный в начале 2015 года собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну.

После двух лет судебного разбирательства к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания за госизмену и насилие против сотрудника СБУ приговорен подполковник Вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры сил АТО в четверг, 10 мая.

Приговор вынес сегодня один из районных судов Харькова.

Военная прокуратура сил АТО доказала в суде, что подполковник в начале 2015 года собирал с целью передачи представителям спецслужб РФ сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, при задержании военный нанес телесные повреждения сотруднику ВСУ.

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Напомним, прошлым летом обвиненный в госизмене полковник ВСУ Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку в СИЗО. Безъязыкова, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией ДНР. По данным СБУ, Безъязыков ездил в Ростов на встречи с кремлевскими кураторами и после плена оставался на связи с боевиками.

Также напомним, в 2017-ом Дарницкий райсуд Киева дал 8 лет подполковнику медицинской службы за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма.