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На Донбассе появятся дополнительные полицейские патрули

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Национальная полиция создаст дополнительные 106 патрулей в отдаленных от линии соприкосновения районах Донецкой и Луганской областях.
На Донбассе сформируют более 100 дополнительных патрулей полиции
На Донбассе сформируют более 100 дополнительных патрулей полиции
Прес-служба Нацполіції України


В Луганской и Донецкой областях будут полностью переоборудованы блокпосты и создано дополнительно 106 полицейских патрулей. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

"Блокпосты в Донецкой и Луганской области будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем будет создано 106 дополнительных патрулей", – сообщил Бушуев во время рабочего совещания в городе Бахмут 10 мая.

Он объяснил, что нововведение позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.

Напомним, с 30 апреля на Донбассе проходитОперация объединенных сил, в состав которых входят и органы Нацполиции.

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Теги: полиция, Донецкая область, Луганская область, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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