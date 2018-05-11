Госпогранслужба отговаривает украинцев ехать на ЧМ-2018
Украинцам не рекомендуется ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу из соображений безопасности.
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Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала UATV.
“Это логично и правильно, и речь тут идет не о патриотизме…начиная с того, что их (украинцев – ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение“, - заявил он.
Слободян также рассказал, что подразделения МВД, Нацгвардия и Нацполиция готовят комплекс мер по безопасности. “Только в Борисполе мы ожидаем около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают на этих рейсах“, - добавил спикер Госпогранслужбы.
Напомним, 6 мая президент Петр Порошенко заявил, что Россия хочет использовать Чемпионат мира по футболу для восстановления своей репутации и в качестве “инструмента пропаганды“. Украина также решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России.
В Москве к украинцам относятся абсолютно спокойно (если они флагами не машут и т.д. ), каких-то инцидентов с приезжими тут не было.
Но... Футбольные болельщики - люди особые: и задиристые, и нацики среди них не редкость. Они запросто могут "прицепиться" и подраться.