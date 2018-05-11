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Госпогранслужба отговаривает украинцев ехать на ЧМ-2018

Комментариев: 1
Речь идет не о патриотизме, а о безопасности граждан, заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
ГПСУ заявила о рисках для украинцев, которые едут в Россию
ГПСУ заявила о рисках для украинцев, которые едут в Россию
EPA/UPG

Украинцам не рекомендуется ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу из соображений безопасности.

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Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала  UATV.

“Это логично и правильно, и речь тут идет не о патриотизме…начиная с того, что их (украинцев – ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение“, - заявил он.

Слободян также рассказал, что подразделения МВД, Нацгвардия и Нацполиция готовят комплекс мер по безопасности. “Только в Борисполе мы ожидаем около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают на этих рейсах“, - добавил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, 6 мая президент Петр Порошенко заявил, что  Россия хочет использовать Чемпионат мира по футболу для восстановления своей репутации и в качестве “инструмента пропаганды“. Украина также решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России.

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Теги: ЧМ-2018, футбол, Госпогранслужба, ГПСУ
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Комментариев (1)
VikaGraum    11.05.2018, 11:19
Оценка:  0
VikaGraum
Возможно, пограничники и правы.
В Москве к украинцам относятся абсолютно спокойно (если они флагами не машут и т.д. ), каких-то инцидентов с приезжими тут не было.

Но... Футбольные болельщики - люди особые: и задиристые, и нацики среди них не редкость. Они запросто могут "прицепиться" и подраться.
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