Госпогранслужба отговаривает украинцев ехать на ЧМ-2018

Речь идет не о патриотизме, а о безопасности граждан, заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

ГПСУ заявила о рисках для украинцев, которые едут в Россию EPA/UPG

Украинцам не рекомендуется ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу из соображений безопасности.

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Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала UATV.

“Это логично и правильно, и речь тут идет не о патриотизме…начиная с того, что их (украинцев – ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение“, - заявил он.

Слободян также рассказал, что подразделения МВД, Нацгвардия и Нацполиция готовят комплекс мер по безопасности. “Только в Борисполе мы ожидаем около 100 чартерных рейсов и более 20 тыс. болельщиков, которые прилетают на этих рейсах“, - добавил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, 6 мая президент Петр Порошенко заявил, что Россия хочет использовать Чемпионат мира по футболу для восстановления своей репутации и в качестве “инструмента пропаганды“. Украина также решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России.