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В ОБСЕ осудили попытку поджога телеканала Интер

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Представитель ОБСЕ осудил акции активистов 9 мая, когда в здание Интера был брошен "коктейль Молотова" за трансляцию концерта ко Дню победы.
В здание телеканала Интер бросили "коктейль Молотова"
В здание телеканала Интер бросили "коктейль Молотова"
vesti-ukr.com

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть расследовать инцидент с нападением 9 мая на телеканал Интер
 
"Я осуждаю вчерашнюю попытку поджога на телеканале Интер в Киеве. Повреждение и травмы были предотвращены быстрыми действиями полиции. Насилие никогда не бывает приемлемым. Я призываю власти Украины расследовать нападение и гарантировать безопасную среду для работы журналистов", – заявил в своем обращении представитель ОБСЕ в Twitter.



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Напомним, 9 мая в Киеве активисты партии Национальный корпус возле здания телеканала Интер требовал снять "антиукраинский контент", криуроченный ко Дню победы. Пикет длился целый день, вплоть до выхода в эфир скандального концерта. Телеканалу Интер перекрасили вывеску в цвета национального флага и бросили "коктейль Молотова".

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Теги: Интер, нападение, ОБСЕ, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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