Итоги 10 мая: Успех Melovin и решение Гааги по Крыму
Главные новости и события 10 мая:
МВД разрабатывает план деоккупации Донбасса
В Министерстве внутренних дел Украина разрабатывают план мероприятий по деоккупации Донбасса.
“Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан“, – сказал глава МВД Арсен Аваков.
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили персональные санкции против Ирана. Новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.
Melovin вышел в финал Евровидения-2018
В рамках второго полуфинала Евровидения-2018 определились еще десять финалистов. Всем победителям полуфиналов предстоит встретиться в финале вместе с участниками от стран “большой Пятерки“ и страны-хозяйки. Украинский певец Melovin прошел в финал и выступит вновь 12 мая.
Список лидеров второго полуфинала Евровидения:
- Сербия: Sanja Ilić & Balkanika - Nova deca
- Молдова: DoReDos - My Lucky Day
- Румыния: The Humans - Goodbye
- Украина: MELOVIN - Under the Ladder
- Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off
- Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love
- Норвегия: Alexander Rybak - That'S How You Write АSong
- Дания: Rasmussen - Higher Ground
- Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!
- Нидерланды: Waylon - Outlaw in 'Em
Россия проиграла украинским компаниям международный суд в Гааге из-за Крыма
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Украинские компании выиграли первый международный спор против России по поводу национализации активов в Крыму. Международная постоянная палата третейского суда в Гааге присудила 159 миллионов долларов по иску 18 украинских предприятий и одного физлица.
В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Российские власти заявили, что не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.
В Венгрии Орбана переизбрали премьером
Парламент Венгрии избрал Виктора Орбана на пост премьер-министра на фоне проходящих против этого политика протестов. Политик подчеркнул, что не планирует вход Венгрии в еврозону, однако страна все равно останется членом Европейского Союза.
Порошенко встретился с Меркель и Макроном
В немецком Ахене состоялась встреча президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эмануэлем Макроном. Стороны обсудили синхронизацию санкций против России, введение миротворцев на Донбасс, а также газопровод Северный поток-2.
По словам Порошенко, среди обсуждаемых тем была деоккупация Донбасса, имплементация Минских соглашений, санкции против России, а также незаконные выборы в Крыму.