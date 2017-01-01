Сутки в ООС: 55 обстрелов, трое раненых

По данным разведки, два сепаратиста были уничтожены, еще трое ранены. Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны.

За прошедшие сутки сепаратисты 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил (ООС), из них 15 раз применяя тяжелое вооружение, трое военных получили легкие ранения, сообщает в пятницу, 11 мая, пресс-центр Операции.

"Противник вел огонь из 152-мм орудий в глубину обороны Объединенных сил. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону", – говорится в сообщении.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта Бутовка, Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на Мариупольском направлении.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны.

По данным разведки, сепаратисты при попытке штурмовых действий украинских позиций понесли потери: "Два оккупанта были уничтожены, еще трое ранены", – сказано в сообщении.

Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили легкие осколочные ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь в госпитале.

Отмечается, что за текущие сутки, 11 мая, потерь нет. "Ночью российско-террористические войска открывали только беспокоящий огонь из стрелкового оружия, воздерживаясь от активных действий", – констатировали в ООС.

Как сообщалось, за предыдущие сутки в ООС произошло 20 артобстрелов.

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