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В Харькове судят ювелира, подменявшего золото на железо

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На махинациях с драгоценным металлом ювелир заработал почти полмиллиона гривен. Он присвоил 780гр золота 585 пробы, часть он заменил на железо, а в другой части занизил пробу.
Ювелир присвоил 780 гр золота
Ювелир присвоил 780 гр золота
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Харьковская прокуратура направила в Киевский райсуд города обвинительный акт в отношении 42-летнего харьковчанина, работавшего мастером на ювелирной фабрике и подозреваемого в подмене в изделиях золота на железо, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мужчине инкриминируется присвоение чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

"Досудебным расследованием установлено, что летом 2017 года мужчина присвоил более 780 гр золота 585 пробы. Часть драгоценного металла он заменил на другой металл, который не представляет большой материальной ценности. Еще в части золота - умышленно занижал пробу. Таким образом он изменил его стоимость, чтобы заработать на разнице. Раскрыли злоумышленника во время инвентаризации ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сумма нанесенного таким образом ущерба составляет почти 500 тыс. грн.

Подозреваемый свою вину не признает, со следствием не сотрудничает.

Как сообщалось, в Якутске россияне искали золотые слитки, выпавшие из самолета.

Напомним, на Закарпатье нашли месторождение золота. Разведанные залежи руды предварительно оцениваются в 2,4 тонны.

 

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Теги: суд, золото, драгоценные металлы, мошенничество, прокуратура, ювелиры
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Источник: korrespondent.net

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