Боевиков "возбудила" новость о передаче Украине Javelin - Тымчук

По словам депутата, боевики активно укрепляют дополнительной броней технику.

По мнению Тымчука, на смену АТО в ООС боевики ответили лишь спекуляциями flickr.com/usarak

Координатор группы Информационное сопротивление и депутат Дмитрий Тымчук заявил, что боевики ЛДНР были серьезно обеспокоены новостью о том, что Украина получила ПТРК Javelin.

Об этом он рассказал в интервью изданию Апостроф.

По его словам, эта новость вызвала у представителей российских террористический войск куда более серьезный ажиотаж нежели смена формата АТО на ООС.

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Депутат отметил, что на отмену АТО и переход к Операции объединенных сил боевики и сама РФ ответили только политическими спекуляциями и заявлениями, что Киев срывает Минские договоренности и видит только силовое решение конфликта.

“Боевиков непосредственно намного больше возбудила новость о том, что Украина получила комплексы Javelin. И это при всех оговорках о том, что сейчас это оружие не используется на первой линии. Это отмечается не только в панических настроениях, которые возросли среди боевиков, но и в конкретных мерах, которые принимались еще задолго до того, как Javelin попали в Украину. То есть уделено особое внимание дополнительной защите бронетехники в рядах двух корпусов оккупационных войск. Тут была заметная реакция“, - заявил Тымчук.

Напомним, 8 мая спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер предложил дать больше оружия Киеву.

Ранее, 6 мая, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объяснил, почему Javelin нет на Донбассе.