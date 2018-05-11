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Суд вынес приговор сыну нардепа Попова

Спецтема: Cын нардепа Попова ограбил магазин
Комментариев: 2
Подросток ограбил магазин на Оболони в ноябре 2017 года.
Сын народного депутата Богдан ограбил магазин в 2017 году
Сын народного депутата Богдан ограбил магазин в 2017 году
УНИАН

 В четверг, 10 мая, Оболонский райсуд Киева приговорил Богдана Попова, сына народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова, к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком два года за ограбление магазина. Аналогичное наказание получил и сообщник – школьник Владислав Чобан. Об этом рассказало издание Страна.ua со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Инны Свинаренко.

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Пресс-секретарь сообщила, что обвиняемые искренне раскаялись, а также судьи учли их юный возраст. Кроме того, именно на таком варианте наказания настаивали представители гособвинения по делу.

По словам Инны Свинаренко, потерпевшие в деле с ограблением магазина Праздничный на Оболони также не возражали против установленного наказания.

Представители потерпевшей стороны (ограбленного продуктового магазина на Оболони) также не заявили возражений и претензий установленному наказанию.

“С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года“, - резюмировала Инна Свинаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что несовершеннолетнего сына народного депутата от фракции Радикальная партия Игоря Попова задержали за разбойное нападение на продуктовый магазин Праздничный в Киеве. Также сообщалось, что подросток признал свою вину, но за разбой ему грозило 7-12 лет.

В Киеве будут судить сына депутатаза ограбление магазина
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Теги: Киев, Игорь Попов, сын, ограбление, магазин, приговор
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Комментариев (2)
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tavrolet    11.05.2018, 11:03
Оценка:  +4
tavrolet
грозило 7-12!
посадили на 5, а условно на 2
в изоляторе просидел 6 мес, по закону савченко отсидит максимум год
... - "украинский суд самый справедливый суд ..."
ГенийПрошлого    11.05.2018, 10:51
Оценка:  +4
ГенийПрошлого
помню мужика посадили за воровство шоколадок в супермаркете, а тут магазин обворовали, да еще и с сообщниками.
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