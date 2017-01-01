В Киеве в подъезде семья отравились парами перечного газа

В больницу обратились мужчина и женщина. На место отравления отправили группу радиологической химико-бактериологической лаборатории.

В Подольском районе в подъезде одного из домов два человека отравились парами перечного газа.

Об этом сообщает УНН со ccылкой на данные медиков.

В отделение скорой медицинской помощи обратилась семья из-за плохого самочувствия и затрудненного дыхания. Врачи после осмотра диагностировали у мужчины 48 лет и женщины 64 лет подозрение на отравление парами перечного газа.

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Врачи отметили, что пострадавшие отказались от госпитализации.

По их словам, в указанный подъезд была отправлена группа радиологической химико-бактериологической лаборатории, которая на месте обнаружила наличие газа в воздухе. На данный момент выясняется, каким образом перечный газ оказался в подъезде в такой концентрации.

Напомним, 8 мая в одной из школ Ровно экспертиза выявила содержание фенола и формальдегида в воздухе, которое было превышено в 11 раз.

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Ранее, 23 апреля, в селе Окно Черновицкой области произошло массовое отравление. Пострадали 24 ученика разных классов и 6 сотрудников.