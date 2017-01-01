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Требовал $10 тысяч: на взятке попался киевский судья

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Прокуроры с оперативниками СБУ провели спецоперацию и утверждают, что уличили во взяточничестве судью столичного Окружного административного суда.
Очередной судья попался на взятке
Очередной судья попался на взятке
depositphotos.com

В четверг, 10 мая, при получении взятки на горячем разоблачен судья Окружного административного суда Киева. Об этом спустя сутки сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Правоохранители утверждают, что задержанный требовал у одного из участников судебного разбирательства $10 тысяч за принятие решения в его пользу.

Судья был задержан при получении “первого транша“ - $2000.

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Задержанному вскоре объявят подозрение и обратятся в Высший совет правосудия с требованием об отстранении его от должности.

Операцию провели прокуроры САП с оперативниками антикоррупционного отдела Главного управления Службы безопасности Украины.

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Напомним, 2 мая задержанный за взятку судья столичного Голосеевского районного суда Андрей Новак вышел из следственного изолятора после внесения залога в 120 тысяч гривен.

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Теги: взятка, судья, САП, Киев
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