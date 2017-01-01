Требовал $10 тысяч: на взятке попался киевский судья
В четверг, 10 мая, при получении взятки на горячем разоблачен судья Окружного административного суда Киева. Об этом спустя сутки сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Правоохранители утверждают, что задержанный требовал у одного из участников судебного разбирательства $10 тысяч за принятие решения в его пользу.
Судья был задержан при получении “первого транша“ - $2000.
Читай также: В Киеве судья попался на крупной долларовой взятке
Задержанному вскоре объявят подозрение и обратятся в Высший совет правосудия с требованием об отстранении его от должности.
Операцию провели прокуроры САП с оперативниками антикоррупционного отдела Главного управления Службы безопасности Украины.
Читай также: На Волыни задержали трех чиновников и судью при получении взяток
Напомним, 2 мая задержанный за взятку судья столичного Голосеевского районного суда Андрей Новак вышел из следственного изолятора после внесения залога в 120 тысяч гривен.