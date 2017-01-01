В жилом районе Львова подростки устроили стрельбу из винтовки

Четверо молодых мужчин стреляли по алюминиевым банкам недалеко от детской площадки.

Один из стрелков оказался несовершеннолетним facebook.com/lvivpolice

Во Львове, в одном из жилых районов, четверо подростков устроили стрельбу из винтовки по алюминиевым банкам, недалеко от детской площадки.

Об этом Facebook сообщает патрульная полиция области.

Как сообщают в полиции, вечером 10 мая патрульные получили вызов о том, что между жилыми домами на улице Чукарина ведется стрельба по мишеням из винтовки.

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Прибыв на место, патрульные задержали четверых молодых людей, недалеко от детской площадки, где играли дети. Один из задержанных был несовершеннолетним.

Патрульным молодые люди объяснили, что не знали, что это противоправное поведение. Винтовка, по их словам, является пневматической.

На место вскоре прибыла следственно-оперативная группа и родители несовершеннолетнего.

Винтовка была изъята на экспертизу. Всех участников пригласили в отдел полиции для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, 10 мая в Святошинском районе Киева на улице Академика Булаховского произошел конфликт, один из мужчин начал стрельбу, в результате инцидента погиб один человек.

Ранее, на центральном автовокзале в Николаеве полиция задержала двоих пьяных военных, которые устроили стрельбу на пассажирской платформе.