У брата Найема под зданием суда угнали мотоцикл
У брата депутата Мустафы Наема возле здания суда в Киеве, где должны были рассмотреть апелляцию относительно меры пресечения для нападавшего на нардепа, угнали мотоцикл.
Об этом Маси Найем написал в Facebook.
“Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23“, - написал он и опубликовал фотографию “железного коня“.
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Маси Найем сообщил, что рассмотрение апелляции относительно меры пресечения перенесено на 16 мая из-за непоступления материалов. По его словам, также перенесли рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля подозреваемых на 24 мая.
“Рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле нападения на Мустафу Найема, не состоялся в связи с тем, что материалы еще не были направлены в суд Шевченковской прокуратурой“, - добавил он.
Обновление
Как передает Цензор.НЕТ, на место прибыла группа криминалистов. Сам Маси Найем заявил, что не может найти ключи от мотоцикла и написал заявление об угоне. В полиции в то же время заявили, что объявлен план перехват.
По неподтвержденной информации, мотоцикл был зафиксирован на камерах видеонаблюдения. Пользователи соцсетей выложили фото предполагаемого угонщика.
Напомним, 10 мая Генеральная прокуратура Украины направила в Азербайджан запрос на экстрадицию подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова. В то же время, в СМИ сообщили, что в ноябре 2017 года один из нападавших на депутата Мустафу Найема участвовал в похищении человека, однако не понес за это никакой ответственности.
Мустафа Найем до сих пор в больнице. 8 мая он прокомментировал освобождение напавшего на него чеченца в Азербайджане и рассказал о своем самочувствии.
Крепко обниму рукою.
Прокачу по площади,
И поймёт милиция.
Что цыган без лошади,
Как без крыльев птица.