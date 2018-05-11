У брата Найема под зданием суда угнали мотоцикл

Маси Найем также сообщил о состоянии рассмотрения апелляций в отношении подозреваемых в избиении его брата.

У брата депутата Мустафы Наема возле здания суда в Киеве, где должны были рассмотреть апелляцию относительно меры пресечения для нападавшего на нардепа, угнали мотоцикл.

Об этом Маси Найем написал в Facebook.

“Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23“, - написал он и опубликовал фотографию “железного коня“.

Маси Найем приехал на суд в 09:23 facebook.com/MasiNayyem

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Маси Найем сообщил, что рассмотрение апелляции относительно меры пресечения перенесено на 16 мая из-за непоступления материалов. По его словам, также перенесли рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля подозреваемых на 24 мая.

“Рассмотрение апелляционной жалобы по аресту автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле нападения на Мустафу Найема, не состоялся в связи с тем, что материалы еще не были направлены в суд Шевченковской прокуратурой“, - добавил он.

Обновление

Как передает Цензор.НЕТ, на место прибыла группа криминалистов. Сам Маси Найем заявил, что не может найти ключи от мотоцикла и написал заявление об угоне. В полиции в то же время заявили, что объявлен план перехват.

По неподтвержденной информации, мотоцикл был зафиксирован на камерах видеонаблюдения. Пользователи соцсетей выложили фото предполагаемого угонщика.

Полиция объявила план перехват censor.net.ua

Напомним, 10 мая Генеральная прокуратура Украины направила в Азербайджан запрос на экстрадицию подозреваемого в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеда-Амина Саитова. В то же время, в СМИ сообщили, что в ноябре 2017 года один из нападавших на депутата Мустафу Найема участвовал в похищении человека, однако не понес за это никакой ответственности.

Мустафа Найем до сих пор в больнице. 8 мая он прокомментировал освобождение напавшего на него чеченца в Азербайджане и рассказал о своем самочувствии.