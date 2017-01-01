В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

Пострадавших в результате происшествия нет.

Никто из людей не пострадал dsns.gov.ua

В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053.

Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.

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Огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло. Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Как сообщалось 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.