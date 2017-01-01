Переключиться на мобильную версию

В Кривом Роге на ходу загорелся автобус

Комментариев: 0
Пострадавших в результате происшествия нет.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
dsns.gov.ua

В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053.

Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.

Читай также: В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником: пострадала женщина

Огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло. Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.

Сообщается, что никто из людей не пострадал. Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.

Как сообщалось 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пассажиры, фото, пожар, пожарные, автобус, Кривой Рог, Кривбасс (Кривой Рог), маршрутка, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь