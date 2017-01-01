В Кривом Роге на ходу загорелся автобус
Пострадавших в результате происшествия нет.
В Терновском районе Кривого Рога вечером в четверг, 10 мая, сгорел автобус ПАЗ 52053.
Об этом пишет Сайт города Кривого Рога.
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Огонь возник внутри во время движения на улице Гастелло. Огонь полностью уничтожил салон и моторный отсек, поврежден кузов. Площадь пожара составила 30 кв. метров.
Сообщается, что никто из людей не пострадал. Причина пожара неизвестна, ее устанавливают правоохранители.
Как сообщалось 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.
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