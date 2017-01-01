В Киеве мошенники вымогали деньги, представляясь СБУшниками

За якобы "крышевание" с предпринимателей требовали двадцать шесть тысяч долларов США.

Двое мужчин представляясь помощниками одного из заместителей главы СБУ ssu.gov.ua

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали двух злоумышленников, вымогавших деньги у бизнесменов, якобы, от имени руководства спецслужбы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что двое мужчин представляясь помощниками одного из заместителей главы Службы и требовали деньги с предпринимателей Хмельницкой области.

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Злоумышленники, ссылаясь на несуществующее заявление относительно нарушений в осуществлении хозяйственной деятельности и якобы прямое указание руководства СБУ на принятие мер, которые приведут к остановке работы предпринимателей, требовали двадцать шесть тысяч долларов США за “закрытие вопроса“ и дальнейшее “крышевание“ их деятельности.

Оперативники СБУ задержали дельцов во время получения всей суммы взятки ssu.gov.ua

“Предприниматели сразу сообщили правоохранителям о полученном “предложении“. Во время “переговоров“ с мошенниками сумма неправомерной выгоды была уменьшена до шестнадцати тысяч долларов“, - отметили в службе безопасности.

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Оперативники СБ Украины задержали дельцов во время получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия ssu.gov.ua

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