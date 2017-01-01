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На Львовщине в ДТП погиб двухлетний ребенок

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Малыш был доставлен в реанимацию с крайне тяжелыми травмами, спасти не удалось.
Травмы малыша оказались несовместимы с жизнью
Травмы малыша оказались несовместимы с жизнью
УНИАН

В Жидачевском районе Львовской области 10 мая произошло ДТП, которое стало смертельным для двухлетнего ребенка. Родители мальчика получили травмы и были госпитализированы. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщили УНИАН.

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ДТП произошло около 18:50 возле села Ивановцы Жидачевского района. Столкнулись BMW-525, за рулем которого находился 29-летний житель Львовской области, с автомобилем Opel Kadett, под управлением 34-летнего жителя Львовской области. Водитель Опеля, его 21-летняя жена и двухлетний сын были госпитализированы

Двухлетний мальчик был доставлен в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, с множественными травмами. Скончался в больнице. У мужчины и женщины диагностированы переломы конечностей, у женщины также перелом челюсти – об этом сообшил Департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

П данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение, - карается лишением свободы на срок до восьми лет). Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вечером 29 апреля во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб.

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Теги: Львовская область, ДТП, смерть, ребенок
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