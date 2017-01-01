В ОБСЕ назвали запрещенное вооружение на парадах в ЛДНР

В ОБСЕ подчеркнули, что парад не является исключением для Минскими соглашений и сепаратисты не имели права выводить на улицы Донецка и Луганска военную технику.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала запрещенное вооружение на парадах боевиков, которые проходили 9 мая во времкенно оккупированном Донецке и Луганске. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В отчете был перечислен ряд техники, которая нарушает Минские договоренности.

Читай также: Россия показала испытания роботов комплекса Уран-9

“Наличие тяжелого вооружения в Луганске и Донецке, вне зависимости от причин его размещения там, является нарушением Минских соглашений, поскольку это вооружение должно находиться за пределами согласованных линий отвода“, - сообщили в ОБСЕ.

В частности, наблюдатели зафиксировал в Донецке 6 танков (три Т-64 и три Т-72), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 Стрела-10), 3 самоходные гаубицы (2С1 Гвоздика, 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (три 2А65 Мста-Б, 152 мм, и три Д-30 Лягушка, 122 мм), 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм), 3 противотанковые пушки (МТ-12 Рапира, 100 мм) и 3 миномета (2Б11 Сани, 120 мм).

Во время парада в Луганске миссия зафиксировала 6 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (шесть 2A65 и шесть Д-30), 6 танков (Т-72), 6 РСЗО (БМ-21) и 6 зенитных ракетных комплексов (9К35).

В ОБСЕ также отметили, что на железнодорожной станции в Константиновке были замечены 15 самоходных гаубиц (2С1), которые находились там в там в нарушение линий отвода.

Читай также: В России запустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату

Кроме того, в миссии отметили, что на параде в Донецке принимали участие “примерно 5-6 тысяч вооруженных членов вооруженных формирований“, среди которых 70 вооруженных мужчин, которых представили как подразделение из Южной Осетии.

В Луганске на параде наблюдатели отметили “примерно 1 000 вооруженных членов вооруженных формирований“.

Напомним, 7 мая жители Донецка выразили возмущение в связи с очередной репетицией “парада Победы“ к 9 мая, которую организовали пророссийские боевики ДНР и их оккупационная власть.