Савченко вооружили полковники РФ, имена известны - Луценко
Украинские правоохранители установили имена и должности полковников Вооруженных сил Российской Федерации, которые обеспечили оружием депутата Надежду Савченко якобы для совершения теракта в центре Киева.
Об этом в пятницу, 11 мая, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на Острог Forum - 2018 в областном центре Ровенской области.
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“Нам противостоят не только 40 000 вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими - я это утверждаю официально... Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы“, - заявил генпрокурор.
При этом глава ГПУ отметил: “мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиями, по их должностными званиями и т.д.“.
“Кроме первого фронта в Донбассе, второго фронта в коррупции, есть еще третий фронт - против украинского патернализма. Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать“, - отметил Луценко.
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Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ее обвиняют в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.
6 мая один из адвокатов Савченко сообщил, что защищать обвиняемую в подготовке терактов будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.
19 апреля Савченко показали психиатру.
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Ранее, 20 апреля, помощник депутата заявила о начале акции “Требуй встречи с народным депутатом Надеждой Савченко“ и намерениях добиться чтобы нардеп могла принимать граждан в СИЗО.
"Я дам вам парабеллум... мы будем отстреливаться и уходить в горы... вы будете нас прикрывать..