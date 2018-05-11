Савченко вооружили полковники РФ, имена известны - Луценко

Генпрокурор отметил, что в настоящее время прямо в центре Киева полковники Российской Федерации имеют полную свободу действий, ГПУ знает их поименно .

Украинские правоохранители установили имена и должности полковников Вооруженных сил Российской Федерации, которые обеспечили оружием депутата Надежду Савченко якобы для совершения теракта в центре Киева.

Об этом в пятницу, 11 мая, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на Острог Forum - 2018 в областном центре Ровенской области.

Читай также: Под Киевом дома соратников Януковича охраняют “русскоязычные лица в камуфляже“

“Нам противостоят не только 40 000 вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими - я это утверждаю официально... Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы“, - заявил генпрокурор.

При этом глава ГПУ отметил: “мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиями, по их должностными званиями и т.д.“.

“Кроме первого фронта в Донбассе, второго фронта в коррупции, есть еще третий фронт - против украинского патернализма. Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать“, - отметил Луценко.

Читай также: Обрушить купол и добить выживших: фотожабы на Савченко

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ее обвиняют в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

6 мая один из адвокатов Савченко сообщил, что защищать обвиняемую в подготовке терактов будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.

19 апреля Савченко показали психиатру.

Читай также: Появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки

Ранее, 20 апреля, помощник депутата заявила о начале акции “Требуй встречи с народным депутатом Надеждой Савченко“ и намерениях добиться чтобы нардеп могла принимать граждан в СИЗО.