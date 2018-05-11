Переключиться на мобильную версию

Савченко вооружили полковники РФ, имена известны - Луценко

Комментариев: 11
Генпрокурор отметил, что в настоящее время прямо в центре Киева полковники Российской Федерации имеют полную свободу действий, ГПУ знает их поименно .
Луценко утверждает, что Савченко курировали российские полковники
Луценко утверждает, что Савченко курировали российские полковники
EPA/UPG

Украинские правоохранители установили имена и должности полковников Вооруженных сил Российской Федерации, которые обеспечили оружием депутата Надежду Савченко якобы для совершения теракта в центре Киева.

Об этом в пятницу, 11 мая, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, выступая на Острог Forum - 2018 в областном центре Ровенской области. 

Читай также: Под Киевом дома соратников Януковича охраняют “русскоязычные лица в камуфляже“

“Нам противостоят не только 40 000 вооруженных сепаратистов-террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими - я это утверждаю официально...    Хотя бы на примере запланированного Надеждой Савченко террористического акта мы доказали, что конкретные полковники Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы“, - заявил генпрокурор.

При этом глава ГПУ отметил: “мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именами-прикрытиями, по их должностными званиями и т.д.“.

“Кроме первого фронта в Донбассе, второго фронта в коррупции, есть еще третий фронт - против украинского патернализма. Особенно старшее поколение, а также молодые нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать“, - отметил Луценко.

Читай также: Обрушить купол и добить выживших: фотожабы на Савченко

Напомним, Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ее обвиняют в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

6 мая один из адвокатов Савченко сообщил, что защищать обвиняемую в подготовке терактов будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.

19 апреля Савченко показали психиатру.

Читай также: Появилось фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки

Ранее, 20 апреля, помощник депутата заявила о начале акции “Требуй встречи с народным депутатом Надеждой Савченко“ и намерениях добиться чтобы нардеп могла принимать граждан в СИЗО.

Поделись:
Теги: ГПУ, Надежда Савченко, оружие, терракт, Киев, депутат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ipkiev    11.05.2018, 14:57
Оценка:  +3
ipkiev
неуч луценко совсем мозгами поехал..................
Без_пейсов    11.05.2018, 14:54
Оценка:  +4
Без_пейсов
при смене власти в следующим году мы тоже помним кто гнобил украинцев
Atom    11.05.2018, 14:53
Оценка:  +1
Atom
Подходит такрй вот "настоящий полковник" и молвит человеческим голосом:

"Я дам вам парабеллум... мы будем отстреливаться и уходить в горы... вы будете нас прикрывать..
Kiss-My-Ass    11.05.2018, 14:24
Оценка:  -2
Kiss-My-Ass
нытики заражены тем, что кто-то им из Киева должен что-то сделать“-----что не должен ?Ну ок тогда я тоже этой "замечательной стране" нихера не должен как и она мне
Стилистика    11.05.2018, 14:20
Оценка:  +3
Стилистика
А кто её из русской тюрьмы вызволил?
Без_пейсов    11.05.2018, 14:49
Оценка:  +1
Без_пейсов
агент фсб под прозвищем мальдивский
korvin_ral    11.05.2018, 14:11
Оценка:  +2
korvin_ral
Юру надо с Захаровой познакомить. Он с бухлом не растается походу, а у неё норм запасы аргентинского кокса есть. Хорошая была бы парочка.
Rikstal    11.05.2018, 15:07
Оценка:  0
Rikstal
а баба-Яга против !?
ALFER+    11.05.2018, 13:39
Оценка:  +7
ALFER+
А сколько грозит правящей верхушке за геноцид украинского народа?
Конфузий    11.05.2018, 13:53
Оценка:  -1
Конфузий
Судить надо начиная с кагана Владимира.
WWWdak    11.05.2018, 14:47
Оценка:  0
WWWdak
к чему бросаться такими словами как "геноцид" ? Вначале почитайте определение этого слова.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь