Украинцы в ЧВК Вагнера: волонтеры вычислили имена наемников

Ротно-тактической группой Карпаты, которая составлена почти полностью из украинских коллаборационистов, командует около 10 российских военных. Они воевали на Донбассе и в Сирии.

Команда проекта ИХТАМНЕТ_М0209 и волонтеры группы InformNapalm, которые занимаются расследованием военных преступлений России в Украине и Сирии, обнародовали новый список наемников из ЧВК Вагнера.

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В этом формировании есть особая ротно-тактическая группа (РТГр) Карпаты, которая составлена преимущественно из украинских коллаборационистов, воевавших на Донбассе и затем поехавших “на заработки“ в Сирию.

“Карпаты“ россияне создали для диверсий в тылу ВСУ, но за слабой подготовки наемников от этой идеи отказались. 7 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что за подготовку РТГр отвечает подполковник ВС РФ Олег Демьяненко.

“Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую задницу. Они идут первыми - Карпаты-Весна. Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают“, - рассказал СМИ РФ один из наемников ЧВК Вагнера.

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По данным волонтеров, командные должности в РТГр занимают исключительно граждане РФ с боевым опытом, приобретенный за пределами России.

Остальной личный состав РТГр - украинцы, которых завербовали для войн на Донбассе и Сирии на стороне РФ. В Карпатах они имеют должность “стрелок“. Установлено 40 наемников. В основном это выходцы и Донецкой, Одесской и Харьковской областей. Однако в списке встречаются наемники из Крыма и Сумской области. В списке есть по одному представителю Киева и Кривого Рога.

Среди установленных наемников есть немало погибших, во время выполнения боевых заданий в районах Сирии.

Также в списках ЧВК Вагнера в составе Карпат указаны еще семь человек, гражданство которых пока не установлено, также с должностью “стрелок“.

Подробное расследование с фото и видео доступно здесь.

Напомним, 7 мая глава СБУ Василий Грицак назвал куратора группы украинских наемников в ЧВК Вагнера и заявил, что служба имеет данные о ряде наемников “частной армии Путина“.

Ранее, 7 марта, трое представителей командования ЧВК заявили, что Россия заинтересована в том, чтобы направлять на бойню, или как еще говорят в мясорубку (на Донбасс и в Сирию), часть своих наиболее активных граждан, снимая таким образом напряжение в социуме.

До этого, 6 марта, журналисты показали тренировочный лагерь российской частной военной компании Вагнера.