Украина не готова идти путем массовых жертв, как Сталин и Путин - Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Украина готова освобождать свои оккупированные Россией территории исключительно путем дипломатии, а не ценой тысяч жизней, по подобию Сталина и Путина.
Об этом он заявил во время выступления Острог Forum - 2018, передает Украинская правда.
“Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинских людей, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права“, - сказал Луценко.
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Он также добавил, что Украина не готова на 10 тысячные ежедневные жертвы, потому в освобождении украинских территорий будут задействованы дипломатические, экономические и другие методы, “которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов“.
Генпрокурор также подчеркнул, что на данный момент планы Путина по оккупации всей Украины провалились из-за значительного прогресса в реформировании украинской армии.
Напомним, 8 мая министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что у РФ на данный момент нет группировки войск, которая способна к ведению полномасштабного втрожения в Украину.