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Украина не готова идти путем массовых жертв, как Сталин и Путин - Луценко

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По мнению генпрокурора, Путин как Сталин, в свое время, пьет кровь у порабощенных народов.
По мнению Луценко, план Путина по оккупации Украины провалился
По мнению Луценко, план Путина по оккупации Украины провалился
5.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Украина готова освобождать свои оккупированные Россией территории  исключительно путем дипломатии, а не ценой тысяч жизней, по подобию Сталина и Путина.

Об этом он заявил во время выступления Острог Forum - 2018, передает Украинская правда.

“Помните всегда, что сданный фашистам Киев стоил полмиллиона пленных, а взятый у фашистов через несколько лет Киев стоил полмиллиона убитых, частично даже невооруженных украинских людей, которых бросили на пулеметы. Такими методами освобождать даже свою святую землю мы не имеем права“, - сказал Луценко.

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Он также добавил, что Украина не готова на 10 тысячные ежедневные жертвы, потому в освобождении украинских территорий будут задействованы дипломатические, экономические и другие методы, “которые не должны привести к такой цене и это наше отличие от тоталитарной России: тогдашней и нынешней, Сталина и Путина, которые одной крови и пьют эту кровь у порабощенных народов“.

Генпрокурор также подчеркнул, что на данный момент планы Путина по оккупации всей Украины провалились из-за значительного прогресса в реформировании украинской армии. 

Напомним,  8 мая министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что у РФ на данный момент нет группировки войск, которая способна к ведению полномасштабного втрожения в Украину.

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Теги: Генпрокуратура, Юрий Луценко, Донбасс, Путин, Сталин
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Комментариев (1)
МаксимУм    11.05.2018, 14:33
Оценка:  0
МаксимУм
У нас своих кровопийц хватает...юра, ты один из них...
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