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В Чернигове украли деньги, которые Боруссия заплатила школе за Ярмоленко

Комментариев: 5
Стало известно, что 150 тысяч евро перечислили организации с созвучным названием, которая ни к спортшколе, ни к воспитанию известного футболиста отношения не имеет.
Перечисленные Боруссией деньги за Ярмоленко частично разворовали
Перечисленные Боруссией деньги за Ярмоленко частично разворовали
bvb.de

В Чернигове расследуют мошенническую схему, по которой были украдены 150 тысяч евро, заплаченные футбольным клубом Боруссия (Дортмунд, Германия) спортшколе, воспитавшей Андрея Ярмоленко. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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Деньги были выплачены по условиям контракта между киевским Динамо и дортмундской Боруссии о переходе Андрея Ярмоленко. Цена трансфера составила 25 млн евро, а согласно регламенту ФИФА, 5% от суммы были направлены на развитие спортивной школы, где воспитывался футболист. 

Ярмоленко был воспитанником специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Юность в г.Чернигов с 1997 по 2006 год, поэтому платеж солидарности должен был поступить в спортивную школу.

Однако по причинам, которые сейчас устанавливает следствие, часть платежа в сумме 150 тыс. евро на основании поддельных документов были перечислены одной из общественных организаций с созвучным названием, которая отношения к воспитанию футболиста не имеет.

В дальнейшем общественная организация часть этих средств перечислила на счета одного из субъектов хозяйствования.

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По указанным факта открыто уголовное производство по статье о мошенничестве. Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

На сегодня в уголовном производстве изъяты документы о движении средств, наложен арест на денежные активы, проводятся допросы.

Накануне в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали двух злоумышленников, вымогавших деньги у бизнесменов от имени СБУ.

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Теги: Чернигов, мошенничество, Андрей Ярмоленко, трансфер, футболист, продажа, мошенники
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Комментариев (5)
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Aurum    11.05.2018, 15:39
Оценка:  -1
Aurum
Какая там Юность!? Дело 15 лет назад было!
zadneprohodchik    11.05.2018, 15:28
Оценка:  +2
zadneprohodchik
юкрэйн ля
direktor_b    11.05.2018, 15:25
Оценка:  +3
direktor_b
А кто мог это провернуть,только Черниговские чиновники во главе с мэром...только так...
direktor_b    11.05.2018, 15:36
Оценка:  +1
direktor_b
Нужен закон,по которому,если человек решил идти на руководящую должность,то и ему и его ближайшим родственникам запретить выезд за границу пожизненно...а то натырят и сваливают за бугор...
direktor_b    11.05.2018, 15:39
Оценка:  0
direktor_b
Тогда и офшоры изчезнут за ненадобностью...все равно жить в Украине придется...
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