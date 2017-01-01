Отравление детей в Черкассах: названы основные версии

Ежегодно фиксируется от трех до пяти аналогичных случаев отравления детей в учебных заведениях.

Причины отравления детей в Черкассах до сих пор выясняются ck.dsns.gov.ua

Следствие изучает более пяти основных факторов отравления детей в Черкассах. Об этом сообщил руководитель столичной Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан на пресс-конференции в пятницу, 11 мая.

“Идет следствие. Изучается более пяти факторов“, - сказал Рубан.

По его словам, ежегодно фиксируется от трех до пяти аналогичных случаев отравления детей в учебных заведениях. Среди их основных причин:

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внеплановые ремонтные работы, во время которых применяются некачественные материалы (лаки, краски и т.п.); некачественное выполнение таких работ;



использование баллончиков индивидуальной защиты



неправильная работа канализационных стоков.

Рубан отметил, что многие анализы проводят дольше, чем 3-4 дня, поэтому он посоветовал набраться терпения и дождаться окончательных результатов.

В ГСЧС также отчитались, что в районе школы превышений содержания химических веществ более предельной концентрации не зафиксировано. По результатам исследований воздуха на содержание фенола, формальдегида, сероводорода, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, концентрация указанных веществ определена в пределах, ниже чувствительности метода и меньше предельно допустимых концентраций. По результатам исследований проб питьевой воды на содержание хлоридов, сульфатов, железа, нитратов, аммиака, кальция, магния, кремния, а также уровня мутности, общей жесткости и pH, превышений нормы не зафиксировано.

"Сейчас ни в воздухе, ни в воде, ни опасных или ядовитых веществ не обнаружено. Именно поэтому оперативный штаб считает, что это локальная проблема, которая произошла во время проведения мероприятия в школе", - подчеркнули в ГСЧС.

Токсиколог Николай Назаренко отметил, что симптомы пострадавших детей характерны для отравления веществами через органы дыхания или через пищу. Он склонен считать, что токсин попал в организм через легкие, потому нужно проследить перемещения детей и определить, находились ли они в местах, где ведут ремонтные работы.

При этом экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук сказал, что ремонт в школе то время никто не проводил. Он отмечает, что одной из версий источника заражения может быть воинская часть, расположенная поблизости. Он считает, что обществу либо не сообщают всю информацию о ситуации и отравляющем веществе, либо эксперты не способны определить сложный реагент.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что отравившиеся дети до инцидента этого не были вместе и не питались совместно - их объединяет только двор школы.

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10 мая часть пострадавших детей выписали. Родители говорят, что ни власти, ни медики не разглашают, что является причиной отравления.