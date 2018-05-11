Посол ЕС: У Украины все еще нет перспективы членства

Единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу - это Турция и Балканы. У Украины пока нет таких перспектив.

Хюг Мингарелли отметил, что речи о членстве Украины в ЕС пока не идет EPA/UPG

Существует ряд причин, по которым Украина пока не имеет перспективы членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

Отмечается, что об этом он сказал на заседании круглого стола Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы.

“Турция со странами Балкан – единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС“, - сказал посол.

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По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но она не дает перспективы членства.

“Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу“, - подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявлял, что членство Украины в ЕС – вопрос нескольких лет. Также он утверждал, что членство в ЕС и НАТО нужно закрепить в Конституции.