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Посол ЕС: У Украины все еще нет перспективы членства

Комментариев: 2
Единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу - это Турция и Балканы. У Украины пока нет таких перспектив.
Хюг Мингарелли отметил, что речи о членстве Украины в ЕС пока не идет
Хюг Мингарелли отметил, что речи о членстве Украины в ЕС пока не идет
EPA/UPG

Существует ряд причин, по которым Украина пока не имеет перспективы членства в Евросоюзе. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает УНИАН.

Отмечается, что об этом он сказал на заседании круглого стола Европейский выбор Украины после Революции достоинства: возможности и проблемы.

“Турция со странами Балкан – единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины сегодня нет перспективы членства в ЕС“, - сказал посол.

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По его словам, цель Соглашения об ассоциации Украина-ЕС заключается в том, чтобы способствовать политической ассоциации и экономической интеграции, но она не дает перспективы членства.

“Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу“, - подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявлял, что членство Украины в ЕС – вопрос нескольких лет. Также он утверждал, что членство в ЕС и НАТО нужно закрепить в Конституции.

 

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, членство, Ассоциация с ЕС
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Комментариев (2)
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VikaGraum    11.05.2018, 18:20
Оценка:  -2
VikaGraum
Мне вот интересно: украинцы, балканцы - они все же европейцы. А вот Турция нам зачем? Это такая попытка "одомашнить" и оцивилизовать страну, граждане которой всеми правдами и неправдами все равно пролезут к нам в ЕС? Что-то мне не верится в успех этого предприятия.
заУкраину    11.05.2018, 17:21
Оценка:  +6
заУкраину
не хотят в ЕС чтобы вирусом коррупции не заболеть массово
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