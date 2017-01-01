В Одессе в роддоме погиб замглавврача, упав в шахту лифта

Мужчина сорвался в шахту когда пытался самостоятельно починить лифт.

В Одессе в родильном доме по улице Маршала Говорова заместитель главного врача по техническим вопросам Евгений Бянов сорвался в шахту лифта и погиб.

Об этом сообщает издание Думская.

Информацию о гибели 50-летнего медработника подтвердили в мэрии и облуправлении Гоструда.

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В роддоме сломался лифт и лифтер повесила табличку о неисправности, вызвав сервисную службу. Придя на работу, Бянов увидел табличку и решил устранить неисправность самостоятельно.

Во время починки замглавврача сорвался и упал в шахту лифта с высоты 4,5 метров. От полученных травм мужчина скончался.

Напомним, 4 апреля в Днепре на жилмассиве Тополь в одном из подъездов сорвался лифт. В момент инцидента в кабине находилась 17-летняя девушка.

Ранее, 28 декабря 2017 года, во Львове в областной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ пожилая женщина, упала в шахту лифта и скончалась от полученных травм.