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В Коростене отец зарезал сына-ветерана АТО

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Сыноубийце грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
После возвращения с Донбасса погибший сильно злоупотреблял спиртным
После возвращения с Донбасса погибший сильно злоупотреблял спиртным
zt.npu.gov.ua

В городе Коростень Житомирской области 9 мая был убит ветеран антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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Установлено, что убийство 37-летнего мужчины совершил его отец. Около 8 вечера между мужчинами возник спор, который перерос в стычку. Во время выяснения отношений 60-летний мужчина взял в руки нож и нанес своему сыну смертельный удар в область грудной клетки.

Отец ветерана АТО признал свою вину. Полиция продолжает досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

По данным Сегодня, отца ветерана АТО не стали задерживать, так как он не пытался скрыться. Также сообщается, что погибший после возвращения с Донбасса сильно злоупотреблял спиртным.

Как сообщалось 13 февраля, ветеран АТО, который зарезал мужчину на остановке, героически воевал на Донбассе, был “улыбчивым, спокойным мальчиком“.

Напомним, в конце февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал мерзавцем генерала, ответственного за реабилитацию бойцов ВСУ.

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Теги: убийство, ветеран АТО, нож, Коростень
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