Суд арестовал мужчину, избившего в Киеве полицейского

Киевлянин нанес полицейскому открытую черепно-мозговую травму. Арестованный ранее привлекался к уголовной ответственности.

Суд арестовал мужчину, избившего битой полицейского в Киеве без права залога. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры Киева в пятницу, 11 мая.

“Киевлянину, который с битой напал на работника полиции, нанеся последнему открытую черепно-мозговую травму, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога“, – говорится в сообщении.

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Напомним, инцидент произошел 10 мая в Оболонском районе столицы. Полицейский заметил водителя иномарки, который нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

Он сделал правонарушителю замечание, что вызвало агрессивную реакцию со стороны водителя и двух его пассажиров. Полицейский получил открытую черепно-мозговую травму, он госпитализирован.

Напомним, в марте в Сумах районный суд вынес приговор полицейскому, избившему задержанного.