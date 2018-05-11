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UkraineNOW: в соцсетях высмеяли новый бренд Украины

Комментариев: 3
Кабмин утвердил логотип бренда Украины для продвижения страны в мире, однако пользователи соцсетей едко раскритиковали эту разработку и уже сделали много фотожаб.
Очередное детище правительства позабавило граждан, смех сквозь слезы
Очередное детище правительства позабавило граждан, смех сквозь слезы
соцсети

Как сообщалось, Правительство утвердило национальный бренд Украины, соответствующее постановление, которое подготовили в министерстве информационной политики, 10 мая поддержало большинство членов правительства.

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Логотип представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слово NOW поместили на фоне прямоугольника желтого цвета, а аббревиатуру UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

Правительство утвердило национальный логотип Украины в таком варианте
Правительство утвердило национальный логотип Украины в таком варианте
kmu.gov.ua

В соцсетях новый логотип страны восприняли без особого энтузиазма. 

 

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Творческие пользователи попытались продвинуть страну используя утвержденный Кабинетом министром лого. Некоторые пользователи сети справедливо отметили, что новый логотип Украины буквально скопирован с логотипа популярного порно-ресурса.

“Только это не бренд, а бред сегодняшней украинской власти - все через ... делается“, - написала одна из пользователей.

Стоит отметить, что ничего хорошего от логотипа Украины гражданам и не стоило ждать после того как в 2011 году МИД потратил $100 тысяч на имидж Украины, утвердив символами страны Спрытка и Гарнюню.

Ценнейшая имиджевая разработка МИД Украины - $100 тысяч
Ценнейшая имиджевая разработка МИД Украины - $100 тысяч
brandukraine.org

Также в 2012 году Киев утвердил свой новый логотип.

Утвержденный в 2012 году логотип Киева
Утвержденный в 2012 году логотип Киева
kyivcity.gov.ua

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Теги: логотип, имидж, бренд, Украина, правительство, Ukraine NOW UA
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Комментариев (3)
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Coюзник    11.05.2018, 16:34
Оценка:  +2
Coюзник
Рекламировать Украину надо, но высокачественными роликами и различными рекламными мероприятиями (регулярными) посольствами во всех странах мира. А не этим убожеством под которое отмыли какое то количество денег
Coюзник    11.05.2018, 16:35
Оценка:  +3
Coюзник
У нас есть что рекламировать ... только это должны делать люди которые любят эту страну и планируют в ней жить
Конфузий    11.05.2018, 16:25
Оценка:  +3
Конфузий
Я вообще не понимаю для чего это. Для распродажи нашей страны оптом и в розницу? Нормальный человек будет продавать дом, в котором живет или оставит его в наследство детям?
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