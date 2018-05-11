UkraineNOW: в соцсетях высмеяли новый бренд Украины

Кабмин утвердил логотип бренда Украины для продвижения страны в мире, однако пользователи соцсетей едко раскритиковали эту разработку и уже сделали много фотожаб.

Как сообщалось, Правительство утвердило национальный бренд Украины, соответствующее постановление, которое подготовили в министерстве информационной политики, 10 мая поддержало большинство членов правительства.

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Логотип представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слово NOW поместили на фоне прямоугольника желтого цвета, а аббревиатуру UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

Правительство утвердило национальный логотип Украины в таком варианте kmu.gov.ua

В соцсетях новый логотип страны восприняли без особого энтузиазма.

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Творческие пользователи попытались продвинуть страну используя утвержденный Кабинетом министром лого. Некоторые пользователи сети справедливо отметили, что новый логотип Украины буквально скопирован с логотипа популярного порно-ресурса.

“Только это не бренд, а бред сегодняшней украинской власти - все через ... делается“, - написала одна из пользователей.

Стоит отметить, что ничего хорошего от логотипа Украины гражданам и не стоило ждать после того как в 2011 году МИД потратил $100 тысяч на имидж Украины, утвердив символами страны Спрытка и Гарнюню.

Ценнейшая имиджевая разработка МИД Украины - $100 тысяч brandukraine.org

Также в 2012 году Киев утвердил свой новый логотип.