Возле Бердянска исчез катер с двумя мужчинами

Об исчезновении сообщила ГСЧС в Запорожской области.

В Запорожской области, возле города Бердянск исчез катер с двумя мужчинами на борту. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Читай также: В Киеве за 9 мая обнаружили двух утопленников

“Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск, 10 мая на лодке Амур вышли в море с территории базы отдыха Искра Бердянской косы и до сих пор не вернулись. Для проведения поисковых работ от МСКЦ задействовано спасательный катер ПРК-03 и 3 человека личного состава“, - говорится в сообщении.

Об исчезновении мужчин сообщили местные жители. Сотрудники ГСЧС информировали о происшествии судна на рейде, пограничные отряды и спасательные станции региона.

Напомним, 2 мая сообщалось, что во время сплава по реке Прут на Прикарпатье погиб гражданин Польши - в его байдарку ударила молния.