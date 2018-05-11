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Возле Бердянска исчез катер с двумя мужчинами

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Об исчезновении сообщила ГСЧС в Запорожской области.
Катер с двумя мужчинами исчез под Бердянском
Катер с двумя мужчинами исчез под Бердянском
brd24.com

В Запорожской области, возле города Бердянск исчез катер с двумя мужчинами на борту.  Об этом в пятницу, 11 мая, сообщила пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

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“Как выяснилось, 51-летний и 21-летний мужчины, жители г. Бердянск, 10 мая на лодке Амур вышли в море с территории базы отдыха Искра Бердянской косы и до сих пор не вернулись. Для проведения поисковых работ от МСКЦ задействовано спасательный катер ПРК-03 и 3 человека личного состава“, - говорится в сообщении.

Об исчезновении мужчин сообщили местные жители. Сотрудники ГСЧС информировали о происшествии судна на рейде, пограничные отряды и спасательные станции региона.

Напомним, 2 мая сообщалось, что во время сплава по реке Прут на Прикарпатье погиб гражданин Польши - в его байдарку ударила молния. 

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Теги: Бердянск, исчезновение, мужчины, лодка, катер, ГСЧС
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Комментариев (2)
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hrteyghgfr    11.05.2018, 16:38
Оценка:  0
hrteyghgfr
Гомесы стопудово...
hrteyghgfr    11.05.2018, 16:38
Оценка:  0
hrteyghgfr
Гомесы стопудово...
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