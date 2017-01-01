В Раду внесли законопроект о переносе Дня победы

Геополитическая и идеологическая окраска праздника 9 мая способствует утверждению РФ как сверхдержавы, победившей фашизм, считает нардеп Андрей Денисенко.

В Верховную Раду внесен законопроект о переносе выходного дня с 9 на 8 мая EPA/UPG

В Верховной Раде предложили перенести празднование Дня Победы и выходной с 9 мая на 8 мая. Соответствующий законопроект был внесен в Раду и опубликован на сайте парламента. Инициатива принадлежит внефракционному депутату Рады Андрею Денисенко.

“Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая Дня Победы над нацизмом перенести на 8 мая — День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения“, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Читай также: В Киеве 9 мая гремел запрещенный салют

Причиной для переноса выходного Денисенко указал наличие у даты геополитической и идеологической окраски, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм.

Также Денисенко призвал восстановить историческую справедливость о признании роли Великобритании, США и других стран антигитлеровской коалиции в завершении европейской кампании во Второй Мировой войне.

“Думаю, пришло время отказаться от выдуманной Сталиным искусственной даты 9 мая, празднование которой превращено агрессивным путинским режимом в фарс победобесия и главный миф и ритуал единства советско-российского мира. Свой, настоящий украинский День Победы, у нас еще будет — над рашизмом“, — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Напомним, 8 мая президент Украины Петр Порошенко объяснил перенос праздничных дней в Украине. По мнению президента, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором.