МИД анонсировал безвиз в четыре страны Латинской Америки
Заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло заявил, что в ближайшее время Украина может заключить соглашения о безвизовом режиме с четырьмя странами Латинской Америки.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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“С четырьмя странами этого региона были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике“, - сказал Меняйло.
Он также напомнил, что граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира.
Представитель украинского МИД добавил, что внешнеполитическое ведомство работает над расширением географии стран для безвизовых поездок.
Напомним, 2 мая в ЕС был внесен законопроект о системе контроля на границах, согласно которому за пользование безвизом придется платить 7 евро.
Ранее, 11 апреля, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме.
До этого, 18 марта, президент Петр Порошенко договорился с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об упрощении визового режима.