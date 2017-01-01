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МИД анонсировал безвиз в четыре страны Латинской Америки

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Представитель украинского МИД сообщил, что граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира и этот список будет в дальнейшем расширяться.
Речь идет о Уругвае, Перу, Колумбии и Мексике
Речь идет о Уругвае, Перу, Колумбии и Мексике
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Заместитель начальника Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Сергей Меняйло заявил, что в ближайшее время Украина может заключить соглашения о безвизовом режиме с четырьмя странами Латинской Америки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“С четырьмя странами этого региона были детально обсуждены возможности уже в ближайшее время составления договоров об отмене визового режима. Это Уругвай, Перу, Колумбия, предметные дискуссии были по Мексике“, - сказал Меняйло.

Он также напомнил, что граждане Украины могут путешествовать по безвизу в 85 стран мира. 

Представитель украинского МИД добавил, что внешнеполитическое ведомство работает над расширением географии стран для безвизовых поездок.

Напомним, 2 мая в ЕС был внесен законопроект о системе контроля на границах, согласно которому за пользование безвизом придется платить 7 евро.

Ранее, 11 апреля, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме.

До этого, 18 марта, президент Петр Порошенко договорился с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об упрощении визового режима.

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Теги: МИД, безвиз, Латинская Америка, Уругвай, Перу, Колумбия, Мексика
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