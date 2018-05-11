В Киеве задержаны элитные сутенерши

Девушки сформировали базу проституток модельной внешности и организовали предоставление их услуг через интернет-мессенджеры.

В Киеве задержаны две местные жительницы, которые организовали незаконное предоставление интим-услуг мужчинам, в том числе иностранцам, вербуя в проститутки девушек модельной внешности. Для поиска клиентов девушки использовали мессенджер. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба столичной полиции.

11 мая в Киеве задержали элитных сутенерш npu.gov.ua

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“Преступную деятельность двух жительниц Киева полицейские документировали с 2016 года. В чате только одного из мобильных мессенджеров находились сотни участниц - девушек исключительно модельной внешности. Они оказывали эскорт-услуги VIP-клиентам в Украине и за рубежом“, - говорится в сообщении.

11 мая в Киеве задержали элитных сутенерш npu.gov.ua

Девушки возрастом 24 и 32 года были задержаны в результате совместной операции полиции, прокуратуры и пограничников. Сообщается, что они администрировали в интернет-мессенджерах несколько групп, в которые входили элитные проститутки и сутенеры. Внутри этих групп размещались предложения о предоставлении сексуальных услуг за деньги, а также информация о заказах. Интимные услуги оценивались в сумму от 500 до 10000 долларов США. Около 30% получали сутенерши.

11 мая в Киеве задержали элитных сутенерш npu.gov.ua

Одновременно с задержанием подозреваемых правоохранители пресекли пересечение границы девушкой, которую пытались переправить в одну из стран Европы. Там за 2,5 тысячи долларов она должна была предоставить эскорт-услуги VIP-клиенту.

11 мая в Киеве задержали элитных сутенерш npu.gov.ua

По адресам проживания задержанных и предоставление сексуальных услуг проведены санкционированные обыски. Во время них изъяты вещественные доказательства - деньги, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника и черновые записи.

11 мая в Киеве задержали элитных сутенерш npu.gov.ua

Задержанные сутенерши ранее проблем с законом не имели. У них не было официальных доходов, однако обнаружены в собственности жилье и элитные транспортные средства, сообщили в полиции.

Женщинам объявлено о подозрении в совершении правонарушения по статье о сутенерстве (ч.2 ст. 303 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 35 тысяч гривен.

Напомним, ранее 11 мая сообщалось о задержании беженки из Луганска, занимавшейся сутенерством в Киеве. Женщина принимала заказы от клиентов и сводила их с проститутками. Час взрослых развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен.

Также в этот же день, 11 мая, сообщалось о задержании на границе торговца людьми из Польши.