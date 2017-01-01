На границе с Польшей задержали торговца "живым товаром"

Иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им за рубежом значительные заработки в секс-индустрии.

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На украинском-польской границе в пункте пропуска Шегини пограничники задержала иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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“Во Львовской области задержали гражданина Польши, который пытался с преступным умыслом вывезти за границу четырех украинок. 39-летний мужчина вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.

Как сообщалось 4 мая, СБУ ликвидировала группировку, отправлявшую украинок в секс-рабство.