Переключиться на мобильную версию

На границе с Польшей задержали торговца "живым товаром"

Комментариев: 0
Иностранец вербовал девушек в развлекательных заведениях, обещая им за рубежом значительные заработки в секс-индустрии.
Поляк пытался вывезти жительниц Львовской, Харьковской и Запорожской областей
Поляк пытался вывезти жительниц Львовской, Харьковской и Запорожской областей
dpsu.gov.ua

Читай также: Торговец людьми загрузил полный микроавтобус - ГПСУ

На украинском-польской границе в пункте пропуска Шегини пограничники задержала иностранца - торговца людьми, который пытался вывезти в Польшу четырех украинок для сексуальной эксплуатации за рубежом. 

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читай также: Тернопольские студенты продавали девушек в ОАЕ

“Во Львовской области задержали гражданина Польши, который пытался с преступным умыслом вывезти за границу четырех украинок. 39-летний мужчина вместе с жительницами Львовской, Харьковской и Запорожской областей следовал рейсовым автобусом во Вроцлав“, - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия.

Как сообщалось 4 мая, СБУ ликвидировала группировку, отправлявшую украинок в секс-рабство.

Поделись:
Теги: секс-индустрия, проституция, Польша, украинка, граница, ГПСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь