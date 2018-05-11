Британское издание предупреждает своих фанатов об опасности со стороны неонацистов и расистов в рядах киевских ультрас.

The Sun считает, что белые капюшоны ККК - это норма у фанатов Динамо wbc.kiev.ua

Британское издание The Sun предупредило ливерпульских фанатов, которые отправятся в Киев на финал Лиги чемпионов, об “адской“ опасности со стороны украинских ультрас.

В статье с оглавлением Добро пожаловать в Ад, издание пишет об одной из самых опасных, по их мнению, группировок украинских фанатов - White Boys Club.

Свастика якобы неотъемлемый атрибут киевлян ua.tribuna.com

Издание предупреждает британских болельщиков о якобы крайне большой опасности, которая может исходить от фанатов Динамо Киев и охарактеризовывает столичных ультрас как “праворадикальными неонацистами с расистскими наклонностями“.

В пример идут инциденты стычек с британскими болельщиками wbc.kiev.ua

Свастика якобы неотъемлемый атрибут киевлян wbc.kiev.ua

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В пример ставится инцидент 2015 года на матче с клубом Челси, когда произошла драка с участием киевских ультрас из фирмы Родичи и чернокожими представителями болельщиков ьританского клуба. Данный эпизод был окрещен как акт проявления расизма, после чего клуб Динамо понес дисциплинарное наказание от УЕФА.

Киевские ультрас якобы злее российских фанатов wbc.kiev.ua

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По мнению таблоида, Киев является “адским штамповочным полигоном нескольких футбольных фирм, которые даже посылают грозных русских“.

Издание также приводит несколько более ранних эпизодов стычек с британскими фанатами, подкрепив материал фотоснимками из перформансов WBC на стадионе Олимпийский и фотографиями столичных фирм ультрас из соцсетей.

Ливерпульцев призывают быть осторожными ua.tribuna.com

Напомним, 9 мая в Днепре полиция задержала два десятка футбольных фанатов из числа ультрас Динамо и Шахтер во время стычки с правоохранителями.

Ранее, 1 апреля, во время футбольного матча в Мариуполе между местным одноименным клубом и киевским Динамо на стадионе произошли столкновения.