Волонтеры показали уничтожение блиндажа сепаратистов
В Донецкой области десантники успешно поразили укрепления боевиков в ответ на обстрел позиций ВСУ. Соответствующее видео в пятницу, 11 мая, опубликовала в Facebook группа волонтерского фонда Вернись живым.
Согласно описанию, на видео показано попадание в блиндаж сепаратистов. Из чего стреляли бойцы ВСУ, не сообщается.
“Где-то в Донецкой области десантники дали ответ российским оккупантам, которые до того неоднократно обстреливали наши позиции и дома мирных жителей“, - говорится в сообщении.
Отметим, что к вечеру публикация была удалена.
Напомним, в апреле народный депутат Дмитрий Ярош разместил на своей странице в Facebook видео обстрела укреплений боевиков с бепилотника.
В феврале штаб АТО показал видео, как военнослужащие ВСУ уничтожили вражескую боевую машину пехоты в районе оккупированного Докучаевска.