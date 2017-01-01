На видео, опубликованном волонтерами, показано уничтожение блиндажа сепаратистов в Донецкой области.

В Донецкой области десантники успешно поразили укрепления боевиков в ответ на обстрел позиций ВСУ. Соответствующее видео в пятницу, 11 мая, опубликовала в Facebook группа волонтерского фонда Вернись живым.

Согласно описанию, на видео показано попадание в блиндаж сепаратистов. Из чего стреляли бойцы ВСУ, не сообщается.

“Где-то в Донецкой области десантники дали ответ российским оккупантам, которые до того неоднократно обстреливали наши позиции и дома мирных жителей“, - говорится в сообщении.

Отметим, что к вечеру публикация была удалена.

Волонтеры показали уничтожение блиндажа сепаратистов 0:00 / 02:41

Напомним, в апреле народный депутат Дмитрий Ярош разместил на своей странице в Facebook видео обстрела укреплений боевиков с бепилотника.

В феврале штаб АТО показал видео, как военнослужащие ВСУ уничтожили вражескую боевую машину пехоты в районе оккупированного Докучаевска.