ДТП в Харькове: экспертиза подтвердила исправность авто

В Киевском райсуде Харькова объявили выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля (Lexus и Volkswagen) на момент ДТП были технически исправными.

Авто Елены Зайцевой и Геннадия Дронова были исправными в момент аварии скриншот

Автотехническая экспертиза подтвердила исправность автомобилей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - фигурантов ДТП в Харькове 18 октября 2017 года, где на месте погибли пять человек, а еще одна пострадавшая скончалась в больнице. Об этом сообщает в пятницу, 11 мая, Укринформ.

Отмечено, что в Киевском райсуде Харькова на заседании объявили выводы автотехнической экспертизы.

“В суде присутствуют фигуранты ДТП: водитель авто Lexus 20-летняя Елена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов, а также их адвокаты. Суд начал исследовать доказательства, собранные в ходе следствия. Объявлены выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправными“, - говорится в сообщении.

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Всего, по данным суда, есть десять томов материалов уголовного дела.

Зайцева и все свидетели допрошены. Дронов от дачи показаний отказался.

Как сообщается, в суде объявлен перерыв до 17 мая: планируют изучить видеозапись ДТП.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших в этой автокатастрофе отказалась от претензий к Зайцевой за 100 тысяч гривен. Также напомним, что в суде дал показания инспектор Евгений Шестов, который общался с Зайцевой сразу после ДТП. Он сказал, что у девушки при себе не было водительского удостоверения и техпаспорта.