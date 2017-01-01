Украина получит от США еще $125 млн для Донбасса

Деньги направят на стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики.

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине дополнительную помощь в размере $125 млн для Донбасса и территорий, которые пострадали от российских агрессивных действий. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает USAID на своей странице в соцсети Facebook.

О выделении дополнительной финансовой помощи объявят 15 мая во время совместной пресс-конференция заместителя администратора и руководителя USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.

“Помощь предназначается для Донбасса и тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии. Дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития“, - сообщили в USAID.

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Напомним, в Конгрессе США планируют выделить Украине 250 миллионов долларов для обеспечения безопасности, о чем свидетельствует проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год.