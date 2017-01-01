Полиция завела дело по дискредитации Яценюка

Полиция рассматривает версию заговора группы лиц для реализации отставки Арсения Яценюка с должности премьер-министра.

Против Яценюка могли проводить кампанию с целью его отставки с поста премьера Korrespondent.net

Нацполиция открыла уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка с целью его отставки с поста премьер-министра Украины. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба МВД.

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“После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания на посту премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с поста главы правительства“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что уголовное производство начато по статье вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Как сообщается, полиция рассматривает как возможную версию заговора группы лиц для реализации плана по отставке Яценюка с должности премьер-министра.

“По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц“, - отметили в МВД.

Интересно, в полиции ссылаются на данные разыскиваемого полицией нардепа Александра Онищенко, который утверждает, что в течение 2015- 2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов. долларов.

Напомним, Арсений Яценюк возглавлял правительство Украины с 27 февраля 2014 года по 14 апреля 2016 года.

В декабре 2017 года Яценюк дал показания по делу экс-президента Виктора Януковича. В частности, он говорил, что Турчинов приказывал военным применять оружие в Крыму.