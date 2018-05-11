Савченко похудела на 17 килограмм – сестра нардепа

Савченко сильно убавила в весе и имеет проблемы с зубами, рассказывает Вера Савченко.

Арестованный народный депутат Надежда Савченко в СИЗО похудела на 17 килограмм. Об этом рассказала ее сестра Вера Савченко изданию Украинская правда в пятницу, 11 мая.

Она заявила, что арестованная депутат сейчас весит 68 кг, в то время как на момент заключения она весила 85.

“У Надежды 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она активно употребляет витамины и некоторые препараты, кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя“, - говорит Вера.

Сестра Савченко заявила, что зубы у Надежды покрошились еще когда она сидела в российском СИЗО, и она не успела их вылечить после возвращения в Украину.

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“Сейчас ей сделали операцию. Она была на прошлой неделе. Сейчас Надежда чувствует себя нормально“, - добавила Вера Савченко. Также сестра нардепа рассказала о том, что следующее заседание по делу Савченко пройдет 14 мая.

Сегодня, 11 мая, арестованный по подозрению в планировании теракта в центре города и правительственных зданиях нардеп Надежда Савченко отмечает день рожденья. Вера сказала, что они с мамой принесли Надежде торт и выразила надежду, что голодающая депутат.

Ранее сообщалось, что Савченко объявила голодовку 23 марта, затем прервала ее на три дня, чтобы пройти полиграф.

Напомним, сегодня, 11 мая, от Савченко ушли еще два адвоката. Одной из причин адвокат назвал некорректное поведение сестры нардепа, Веры, и ее вмешательство во взаимоотношения адвокатов и подзащитной.