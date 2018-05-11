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Организаторы выборов в Крыму попали под санкции ЕС

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Комитет постоянных представителей ЕС 8 мая включил в список санкций организаторов выборов президента РФ в аннексированном Крыму, сообщил президент Украины.
Петр Порошенко сообщил, что организаторы выборов президента России в Крыму попали под санкции ЕС
Петр Порошенко сообщил, что организаторы выборов президента России в Крыму попали под санкции ЕС
president.gov.ua

Комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму. Об этом в пятницу, 11 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместном с президентом Словении Борутом Пахором брифинге в ходе его официального визита в Украину, пишет УНН.

По его словам, это решение Комитет постоянных представителей ЕС принял 8 мая.

"Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма", - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко предложил парламенту предусмотреть лишение украинского гражданства за участие в выборах в аннексированном Россией Крыму. 

 

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Теги: ЕС, Крым, Порошенко, санкции, Петр Порошенко, аннексия Крыма, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
reymaykof07    11.05.2018, 18:51
Оценка:  -2
reymaykof07
Теперь будет легче Крым вернуть
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