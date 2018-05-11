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Умерла правнучка Ивана Франко

Комментариев: 1
Надежда Франко была внучкой младшего сына Ивана Франко. Женщина умерла после продолжительной тяжелой болезни.
Умерла Надежда Франко
Умерла Надежда Франко
facebook.com/dimfranka

Во Львове в четверг, 10 мая, после продолжительной тяжелой болезни умерла Надежда Франко - правнучка украинского писателя Ивана Франко. Об этом сообщили сотрудники музея Ивана Франко в соцсети Facebook.

Отмечается, что Надежда Франко была внучкой младшего сына Ивана Франко - Петра.

"С грустью сообщаем, что после длительной тяжелой болезней 10 мая скончалась Надежда Франко, правнучка Ивана Франко, внука его младшего сына Петра. Надежда всегда была близким другом Музея Ивана Франко. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в сообщении.

Похоронят Надежду Франко в 13:00 12 мая на Лычаковском кладбище во Львове.

Ранее сообщалось о смерти популярной писательницы Урсулы Кребер Ле Гуин.

 

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Теги: Львов, смерть, болезнь, Лычаковское кладбище, Франко, похорон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Конфузий    11.05.2018, 19:56
Оценка:  0
Конфузий
На Кобзона похожа.
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