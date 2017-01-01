Дело Саакашвили: Верховный суд допросил главу ГМС

Представители политика поставили под сомнение подлинность подписи Саакашвили на заявлении о принятии в гражданство Украины.

Верховный суд Украины допросил в качестве свидетеля главу Государственной миграционной службы Максима Соколяка по делу о прекращении гражданства депортированного из страны лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили. Допрос состоялся на заседании суда сегодня, 11 мая, сообщается на странице ВСУ в Facebook.

Согласно сообщению, были также исследованы письменные доказательства по делу.

"Во время этой процедуры представители истца в который раз поставили под сомнение подлинность подписи Саакашвили на заявлении о принятии в гражданство Украины, и подали ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы", – говорится в сообщении.

На следующем заседании 18 мая судьи ВСУ планируют решить, как именно будет проходить эта экспертиза.

Ранее зашита Саакашвили обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой, в которой просит признать незаконными действия органов государственной власти Украины в отношении политика в части нарушения прав человека.

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