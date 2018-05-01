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В Одессе грузовик врезался в здание

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Автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом Mercedes, после чего въехал в стену каменного строения.
В аварии пострадал водитель грузовика
В аварии пострадал водитель грузовика
7 канал

В Одессе на улице Дальницкой произошла авария с участием грузовика-контейнеровоза. Об этом сообщает местный 7 канал со ссылкой на патрульную полицию города в пятницу, 11 мая.

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом Mercedes, после чего въехал в стену каменного строения на обочине дороги", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель контейнеровоза госпитализирован в областную больницу. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе грузовик врезался в здание

Ранее в Донецке служебный трамвай сошел с рельсов в Буденовском районе и врезался в жилой дом. Тогда едва не взорвался газовый баллон, находившийся за стеной дома.

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Теги: ДТП, Одесса, фото, Mercedes, авария, грузовик, водитель
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Источник: korrespondent.net

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