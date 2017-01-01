Переключиться на мобильную версию

Врача себе выбрали более трех миллионов украинцев

Комментариев: 0
Больше всего деклараций подписано в Харьковской области. На втором месте Киев, потом идут Винницкая и Днепропетровская области.
Минздрав сообщает о результатах национальной кампании Врач для каждой семьи
Минздрав сообщает о результатах национальной кампании Врач для каждой семьи
УНН

Уже около трех с половиной миллионов украинцев выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра в рамках кампании Врач для каждой семьи, подписав с ними соответствующие декларации. Такие данные по состоянию на пятницу, 11 мая, озвучили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцы выбирают из более 200 тысяч врачей, зарегистрированных в электронной системе здравоохранения.

Больше всего деклараций подписано в Харьковской области - 404 500. На втором месте Киев (326 020), на третьем - Винницкая область (298 754), на четвертом - Днепропетровская (282 836) и на пятом месте - Донецкая (267 681).

Напомним, 2 апреля, в первый день национальной компании Врач для каждой семьи около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: медицина, Минздрав, терапия, врачи, врач, Инициатива Минздрава, медицинская реформа, реформа медицины, медицинская помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь