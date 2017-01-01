На окраине Львова нашли мертвого мужчину

Тело мужчины могло пролежать в кустах несколько дней. Видимых признаков травм и ранений на нем нет.

В полиции пока не называют возможные причины смерти мужчины Голос UA

На окраине Львова на улице Роксоланы в кустах обнаружили тело мертвого мужчины. Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции в пятницу, 11 мая.

Отмечается, что сообщение о трупе поступило в полицию около 19:15 вечера.

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Ни личность, ни возраст мужчины пока не установлены. На вид мужчине было около 40 лет", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, тело могло пролежать в кустах несколько дней. Видимых признаков травм и ранений на нем нет. Правоохранители пока не называют возможные причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Харькове под мостом нашли труп в мешке. Личность погибшего мужчины удалось установить. В его одежде нашли документы.

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