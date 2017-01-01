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Транзит газа через Украину сдерживает Россию - МИД

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Транспортировка газа через украинскую ГТС является фактором сдерживания Москвы от полноценного вторжения в Украину, считает Елена Зеркаль.
Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль
Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, газовый вопрос сдерживает полномасштабную агрессию России в Украине. Об этом она сказала в эфире 5 канала в пятницу, 11 мая.

"Вопрос ГТС - это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что не очень понимают это", - подчеркнула Зеркаль.

"Вместе с тем, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что произойдет - никто не знает", - отметила заместитель главы МИД.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 угрожает Евросоюзу и позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства Северного потока-2  сообщниками России в ее гибридной войне.

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Теги: Россия, Украина, ГТС, безопасность, Северный поток, транзит газа, агрессия России
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Источник: korrespondent.net

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