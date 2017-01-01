Транзит газа через Украину сдерживает Россию - МИД
Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, газовый вопрос сдерживает полномасштабную агрессию России в Украине. Об этом она сказала в эфире 5 канала в пятницу, 11 мая.
"Вместе с тем, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что произойдет - никто не знает", - отметила заместитель главы МИД.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 угрожает Евросоюзу и позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства Северного потока-2 сообщниками России в ее гибридной войне.
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