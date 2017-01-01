Транзит газа через Украину сдерживает Россию - МИД

Транспортировка газа через украинскую ГТС является фактором сдерживания Москвы от полноценного вторжения в Украину, считает Елена Зеркаль.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, газовый вопрос сдерживает полномасштабную агрессию России в Украине. Об этом она сказала в эфире 5 канала в пятницу, 11 мая.

"Вопрос ГТС - это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что не очень понимают это", - подчеркнула Зеркаль.

"Вместе с тем, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что произойдет - никто не знает", - отметила заместитель главы МИД.

Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что введение в эксплуатацию газопровода Северный поток-2 угрожает Евросоюзу и позволит Путину начать полномасштабную военную операцию в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников строительства Северного потока-2 сообщниками России в ее гибридной войне.

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