На Донбассе 50 обстрелов, трое раненых – штаб ООС

Активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Было зафиксировано 19 случаев применения противником тяжелого вооружения.

За прошедшие сутки подразделления сепаратистов 50 раз открывали огонь по позициям сил Операции объединенных сил. Трое военнослужащих ранены, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке в субботу, 12 мая.

По информации военных, активные боевые действия продолжались во всех направлениях. Было зафиксировано 19 случаев применения противником тяжелого вооружения.

Наиболее напряженная обстановка оставалась на донецком направлении, где круглосуточно продолжаются бои в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Каменки, Авдеевки, Опытного, Песков. Противник из 120-мм минометов также обстрелял населенный пункт Зайцево.

На Луганщине в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое и Новозвановки интенсивность боев росла с наступлением темного времени суток.

"Активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели также в районах населенных пунктов Гнутово и Широкино на мариупольскомнаправлении", – говорится в сводке.

По данным украинской разведки, трое боевиков уничтожено и четверо ранены.

Напомним, за сутки 10 мая на Донбассе зафиксировали 55 вражеских обстрелов, из них в 15 случаях применялось тяжелое вооружение.Тогда трое военных получили легкие ранения.

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