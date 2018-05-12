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Киев о "снайперах" в ООН: Российский фейк

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Официальные представители России распространяют инсинуации, утверждают в украинском дипломатическом ведомстве.
В МИД Украины опровергли информацию Марии Захаровой
В МИД Украины опровергли информацию Марии Захаровой
Корреспондент.net

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в здании ООН "ветераны АТО" якобы угрожали российскому дипломату являются инсинуациями российской стороны.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца в субботу, 12 мая.

"Яркий пример распространения фейков официальными представителями РФ. Мероприятие по пропаганде модерировала лично, заявления РФ – инсинуации", – написала Беца в Twitter.

Накануне Мария Захарова сообщила о якобы угрозах украинских ветеранов АТО в адрес сотрудника МИД РФ в здании ООН. По ее словам, на медийном мероприятии эти люди были представлены "как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины".

"По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", – пожаловалась Захарова.

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Теги: Россия, Украина, МИД Украины, снайпер, фейки, фейк
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    12.05.2018, 10:11
Оценка:  0
МаксимУм
Зачем отрицать? Пусть очкуют!
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