Порошенко подписал закон о выплатах иностранцам в ВСУ

Иностранные военные будут получать одинаковое денежное пособие с украинскими гражданами в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Петр Порошенко уравнял в правах иностранцев и украинцев в ВСУ Прес-служба президента України

Президент Петр Порошенко подписал закон, который усовершенствует вопрос выплаты единовременного пособия в случае гибели, инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 12 мая.

Отмечается, что речь идет о законе "О внесении изменения в статью 214 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования отдельных вопросов выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины".

Документом усовершенствуется действующее законодательство и устанавливается на одинаковом уровне размер единовременного денежного пособия для всех военнослужащих ВСУ, в том числе и иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины.

Ранее Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

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