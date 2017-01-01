В Одессе следователь за взятку согласился "замять" ДТП с двумя погибшими

Следователь требовал от двух граждан пять тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности одного из них.

Сотрудники военной прокуратуры, СБУ и полиции задержали следователя следственного отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в субботу, 12 мая.

По данным ведомства, установлено, что следователь требовал от двух граждан 5 тысяч долларов США за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытие уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими.

Следователя задержали непосредственно во время получения части от оговоренной суммы – тысячи долларов.

В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению указанного преступления.

Удостоверение задержанного полицейского. Фото: vppdr.gp.gov.ua

Ранее в Киеве во время получения взятки в 10 тысяч долларов был пойман с поличным судья столичного Окружного административного суда.

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