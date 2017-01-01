В одесской высотке горит паркинг, людей эвакуировали
По словам очевидцев, пожар начался в 10:10 утра.
В одесской высотке горит паркинг, людей эвакуировали
© pushkinska.net
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В одесской высотке горит паркинг, людей эвакуировали
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В субботу, 12 мая, в Одессе в элитной высотке загорелся паркинг. В квартирах дома наблюдается задымление.
Об этом сообщает Пушкинская.
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По словам жильцов, задымление наблюдается даже на 13-м этаже, и в соседнем корпусе. Дым распространился на весь внутренний двор. Спасатели просят людей покинуть место из-за сильного запаха.
С 11:00 пожарники начали эвакуацию жильцов дома. На месте работают 4 пожарных машины. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что под Днепром загорелся мусорный полигон. К ликвидации пожара было привлечено 17 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.